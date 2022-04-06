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У подростка из Чапаевска изъяли 2 кг наркотиков

6 апреля 2022 13:16
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У подростка из Чапаевска изъяли 2 кг наркотиков

В начале 2022 года УФСБ России по Самарской области получены сведения о деятельности межрегиональной преступной группы, причастной к организации канала поставки особо крупных партий наркотических средств с целью дальнейшего сбыта на территории нескольких регионов Российской Федерации.

Активным членом указанной преступной группы являлся несовершеннолетний житель г. Чапаевска, который регулярно осуществлял поставки крупных и особо крупных партий синтетических наркотических средств с целью последующего сбыта. 

22 февраля 2022 года на территории Ставропольского района указанное лицо задержано с поличным сотрудниками УФСБ России по Самарской области. В ходе обследования ручной клади задержанного обнаружено и изъято синтетическое наркотическое средство общей массой 2 кг.

Следственным отделом по г. Жигулевск СУ СК России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ. 

Решением Ставропольского районного суда Самарской области фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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