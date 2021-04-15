У пассажирки такси в Волжском районе нашли наркотик

39

Во время несения службы сотрудники дорожно-патрульной службы остановили иномарку, следовавшую по улице Чекистов. В данном транспортном средстве находилась пассажирка, не пристёгнутая ремнём безопасности. В отношении жительницы областного центра полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 статьи 12.29 КоАП Российской Федерации (нарушение пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения).

На вопрос полицейских о наличии запрещённых веществ, женщина, в присутствии понятых, добровольно выдала из наружного кармана куртки свёрток из бумаги, содержащий внутри порошкообразные вещества. Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, внутри свертка находилось запрещенное вещество-героин, масса его составила 1,30 гр.

Во время опроса 39-летняя жительница Волжского района рассказала, что данный наркотик она приобрела в Кировском районе у неизвестного мужчины с целью личного употребления. Пока она ожидала такси, часть наркотиков употребила.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.