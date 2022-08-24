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У молодой самарчанки на отдыхе украли музыкальную колонку

24 августа 2022 10:30
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У молодой самарчанки на отдыхе украли музыкальную колонку

В дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району с заявлением о краже обратилась жительница города Самары. 23-летняя девушка рассказала полицейским, что во время отдыха на берегу реки Чкаловка у неё похищена музыкальная колонка, стоимостью 5000 рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на указанное место, подробно опросили потерпевшую, которая рассказала, что вместе с приятелем отдыхала на пляже. Позже к ним присоединилась компания молодых людей, с которыми они познакомились. Во время отдыха ребята слушали музыку из музыкальной колонки, принадлежащей заявительнице. Спустя некоторое время один из новых знакомых, предложил зарядить портативную акустику, после чего злоумышленник забрал колонку, уехал на автомашине такси и больше он не возвращался.

Оперативники установили таксомоторное предприятие услугами которого воспользовался злоумышленник, а позже и водителя, принявшего заказ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель 1993г.р.

Оперативники выяснили его местонахождение и доставили мужчину в отдел полиции. Злоумышленник сознался в содеянном и вернул потерпевшей похищенную колонку.

Теги: Кража

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