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У 84 летнего пенсионера в Самаре мошенник выманил 1,5 млн рублей

8 декабря 2021 10:18
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У 84 летнего пенсионера в Самаре мошенник выманил 1,5 млн рублей

Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги при помощи телефонной связи. Помните! Органы исполнительной и законодательной власти не решают финансовые вопросы посредством звонков по телефону!

Так, в конце ноября текущего года мошенники, используя сотовую связь,   под предлогом компенсационных выплат ввели в заблуждение пенсионера из Самары.

Мужчине 1937 года рождения, позвонил неизвестный, представившись работником пенсионного фонда, сообщил пожилому человеку, что ему положены компенсационные выплаты.

После чего «специалисты из Пенсионного фонда» убедили потерпевшего, что для получения денег необходимо перечислить на указанный ими счет денежные средства, которые впоследствии, якобы будут увеличены.

Свои деньги в сумме 1 500 000р. житель Самары снял в банке  и перевел через терминалы  на указанный мошенниками расчетный  счет.  Возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при общении с неизвестными посредством телефонной связи! 

Если у вас есть вопросы по поводу пенсий или социальных выплат, обратитесь в Пенсионный фонд по телефонам горячей линии. Так вы будете уверены, что общаетесь с настоящими специалистами Пенсионного фонда, а не с мошенниками.

 

Теги: Мошенники Уголовное дело

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