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Центробанк раскрыл мошенническую схему с купюрой в 5000 рублей

13 декабря 2023 09:26
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Центробанк раскрыл мошенническую схему с купюрой в 5000 рублей

В Банке России рассказали об используемой в последние месяцы мошеннической схеме, связанной с обновленной 5000-рублевой банкнотой. Благодаря ей злоумышленники крадут деньги и имущество россиян как удаленно, так и офлайн.

Отмечается, что мошенники звонят россиянам и рассказывают им о необходимости проверить подлинность наличных, в том числе новых пятитысячных банкнот. Для этого предлагается установить на телефон приложение «Банкноты Банка России». Такой сервис действительно существует, но обманщики высылают своим жертвам ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную.

«После установки приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам», — объяснили в ЦБ.

Другим вариантом мошенничества с купюрами номиналом в пять тысяч рублей там назвали работу аферистов под видом работников социальных служб, которые «ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на "новые"», вручая доверчивым гражданам фальшивки, пишет Лента.

Теги: Мошенники

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