Три миллиона рублей отдал мошенникам самарский пенсионер

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Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Самаре мужчине 1948 г.р. поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Неизвестный представился работником банка и сообщил, что в отношении его банковского вклада совершаются подозрительные операции. Мошенник, под предлогом защиты денежных средств на его расчетных счетах убедил пенсионера в необходимости срочно перевести все деньги на указанный им счет. Потерпевший перевел аферисту порядка 3 000 000р., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.