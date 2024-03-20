Тольяттинцы перевозили наркотики в трусах

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Полицейские обнаружили и изъяли у задержанных метилэфедрон.

В дневное время сотрудники Росгвардии, осуществляющие патрулирование набережной в Автозаводском районе заметили двоих мужчин, схожих по ориентировке с разыскиваемыми за мошенничество, которые шли из лесопосадки, нервно переговариваясь и постоянно оглядываясь. Полицейские задержали прохожих, поинтересовались наличием у них запрещённых к гражданскому обороту веществ, и, получив утвердительный ответ, сообщили о задержании в дежурную часть ближайшего отдела полиции, передали задержанных прибывшим оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти.

В присутствии понятых полицейские во время досмотра в нижнем белье ранее судимых за незаконный оборот наркотиков местных жителей обнаружили и изъяли свёртки с порошкообразным веществом. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел городского Управления. Согласно полученным результатам, в свертках находилось наркотическое вещество, в простонародье именуемое «скорость» в крупном размере.

Как пояснили задержанные, они, являясь потребителями наркотических средств, незадолго до задержания приобрели в сети Интернет наркотик, находясь в лесопасадке часть употребили, а часть - спрятали в нижнее белье и хранили для собственного употребления.

Автозаводский районный суд г. Тольятти назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок три года десять дней с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года, а его подельнику - многодетному отцу, на срок - 3,5 года. Приговор вступил в законную силу.