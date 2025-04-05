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Тольяттинцу помешали сбыть наркотики

5 апреля 2025 12:06
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Тольяттинцу помешали сбыть наркотики

Из незаконного оборота изъято свыше 180 граммов запрещенных веществ синтетического происхождения.

Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти поступила информация о том, что местный житель 1985 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины. В ходе осмотра квартиры с согласия собственника в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли 5 свёртков с порошкообразным веществом белого цвета, а также приспособления и материалы для фасовки.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел городского Управления МВД, которое показало, что представленное вещества являются наркотическим средством – мефедрон и N-метилэфедроном общей массой свыше 180 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса ранее судимый за причинение телесных повреждений и подделку рецептов на получение психотропных веществ безработный житель Тольятти сознался, что приобрел наркотики через сеть Интернет с целью их дальнейшей реализации на территории города.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность фигуранта к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию города и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

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