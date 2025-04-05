Тольяттинцу помешали сбыть наркотики

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Из незаконного оборота изъято свыше 180 граммов запрещенных веществ синтетического происхождения.

Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти поступила информация о том, что местный житель 1985 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины. В ходе осмотра квартиры с согласия собственника в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли 5 свёртков с порошкообразным веществом белого цвета, а также приспособления и материалы для фасовки.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел городского Управления МВД, которое показало, что представленное вещества являются наркотическим средством – мефедрон и N-метилэфедроном общей массой свыше 180 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса ранее судимый за причинение телесных повреждений и подделку рецептов на получение психотропных веществ безработный житель Тольятти сознался, что приобрел наркотики через сеть Интернет с целью их дальнейшей реализации на территории города.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность фигуранта к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию города и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Расследование продолжается.