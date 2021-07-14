Тольяттинца подозревают в попытке украсть электросамокат

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Подозреваемого в попытке украсть электросамокат задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе города Тольятти.

Стражи правопорядка получили сообщение о подозрительном пешеходе – мужчина с голым торсом нес по улице Коммунистической электросамокат характерной расцветки. Отрабатывая информацию, сотрудники Росгвардии остановили пешехода, чтобы выяснить подробности происходящего. Мужчина 1956 года рождения не стал отпираться и рассказал, что украл двухколесное средство передвижения. Самокат принадлежал шеринговой фирме. Тольяттинец признался, что планировал сдать его в расположенный поблизости пункт приема лома металла.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанного для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».