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Тольяттинца на 100 тысяч обманул мошенник, выдавший себя за полицейского

24 августа 2022 11:03
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Тольяттинца на 100 тысяч обманул мошенник, выдавший себя за полицейского

В полицию обратился 66-летний  житель Тольятти с сообщением о хищении денежных средств.

Потерпевший пояснил, что на протяжении нескольких дней ему поступали звонки с восьми неизвестных номеров. Сначала звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестный от имени потерпевшего по поддельной доверенности желает оформить кредит. Для содействия в задержании мошенника, мужчине необходимо самому оформить кредит на точно такую же сумму и перевести на «безопасные счета». Затем звонок был переведен на якобы сотрудника банковского учреждения, следуя указаниям которого, доверчивый пенсионер оформил кредит в банке на сумму 107 тысяч рублей, обналичил денежные средства и с помощью банкомата перевел несколькими транзакциями на 7 абонентских номеров всю сумму. После чего «сотрудник банка» предложил оформить еще один кредит, но пенсионер понял, что его обманули и обратился в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые граждане!  Мошенники могут представляться сотрудниками различных структур, в том числе финансовых учреждений, правоохранительных органов.

 

Теги: Мошенники Уголовное дело

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