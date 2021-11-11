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Тольяттинский таксист продал забытый телефон пассажирки

11 ноября 2021 10:20
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Тольяттинский таксист продал забытый телефон пассажирки

В полицию Тольятти обратилась местная жительница 1999 года рождения, которая сообщила, что у нее похищен сотовый телефон. Сотрудники полиции выяснили, что накануне вечером девушка ехала домой на такси. Придя домой, она обнаружила пропажу мобильного телефона. Сумма причинённого ущерба составила 17 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению кражи может быть причастен местный житель 1984 года рождения, который являясь водителем одной из таксомоторных компаний города, подвозил девушку домой. Полицейские установили место возможного пребывания подозреваемого, задержали его и доставили в территориальный отдел внутренних дел для установления всех обстоятельств произошедшего.

В ходе опроса ранее не судимый мужчина сознался в содеянном и пояснил, что одна из клиенток забыла свой сотовый телефон у него в машине. Он продал находку незнакомой женщине, а денежные средства потратил на личные нужды. Сотрудники полиции нашли мобильное устройство и вернули потерпевшей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Теги: Уголовное дело

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