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Тольяттинская пенсионерка решила заработать, но отдала последнее

29 февраля 2024 11:28
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Тольяттинская пенсионерка решила заработать, но отдала последнее

71-летней пенсионерке из Тольятти в одном из мессенджеров написал незнакомец и предложил дополнительный заработок на фондовом рынке. Женщину заинтересовало предложение, и собеседник выслал ей подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Женщина в течение двух недель вложила более миллиона рублей в «прибыльное дело», но приумножить сумму или вывести свои деньги со счета не удалось. Поняв, что стала жертвой мошенников, жительница Комсомольского района обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев в мессенджерах и социальных сетях.

Теги: Мошенники

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