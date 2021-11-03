Тольяттинская пенсионерка из-за мошенника лишилась 667 тысяч рублей

179

Остерегайтесь мошенников, предлагающих по телефону сомнительные выплаты!

Так, пенсионерке из Тольятти 1961 года рождения позвонил неизвестный мужчина и предложил ей оформить компенсацию за ранее приобретенные лекарственные препараты. Мужчина пояснил, что для получения выплат необходимо продиктовать данные банковской карты. Женщина, доверившись незнакомцу, сообщила ему данные своей карты, после чего с ее счета были похищены денежные средства в размере 667 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.