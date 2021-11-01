Тольяттинка взяла кредит, чтобы отдать деньги мошеннику

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Внимание! Не доверяйте мошенникам, представляющимся сотрудниками банка.

Так, жительнице Тольятти 1956 года рождения позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником банка, сообщил ложную информацию о несанкционированном доступе к ее сбережениям. Незнакомец убедил пенсионерку перевести на указанные им счета денежные средства. Женщина сделала несколько переводов на общую сумму почти миллион рублей, после чего оформила на свое имя кредит на сумму 200 тысяч рублей, которые также перечислила на счет мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело.