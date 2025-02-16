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Тольяттинка украла из гаражного бокса имущество на 25 тысяч рублей

16 февраля 2025 13:20
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Возбужденно уголовное дело.

В середине января текущего года в полицию обратился 42-летний местный житель, с заявлением о краже имущества из гаражного бокса. Материальный ущерб заявитель оценил в размере около 25 000 рублей.

В ходе опроса полицейскими мужчина пояснил, что за ночь из гаража пропали две тепловые пушки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию, что к хищению может быть причастна ранее судимая за кражу местная жительница 1978 года рождения. 

Сотрудники уголовного розыска задержали её.

Во время проведения опроса она полностью признала свою вину и предоставила подробные объяснения своих действий. Женщина рассказала, что, проходя по территории гаражно-строительного кооператива, случайно заметила, что дверь одного из гаражных боксов приоткрыта. Воспользовавшись этой ситуацией, она решила незаконно проникнуть внутрь с целью присвоения чужого имущества для личного обогащения.

Оказавшись внутри гаражного бокса, она обнаружила тепловые пушки, которые сочла ценным имуществом. Решив реализовать похищенное, сдала технику в комиссионный магазин и получила деньги, которые потратила на собственные нужды, не намереваясь возмещать ущерб потерпевшему или возвращать украденное.

Возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники уголовного розыска продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Тольятти Уголовное дело

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