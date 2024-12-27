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Тольяттинка, решив продать свой дорогостоящий аккаунт в игре, нарвалась на мошенников

27 декабря 2024 09:46
87
Тольяттинка, решив продать свой дорогостоящий аккаунт в игре, нарвалась на мошенников

В начале декабря 33-летней работнице одной из точек общепита Тольятти в мессенджере написал неизвестный и сообщил, что он увидел в сети ее сообщение о продаже дорогостоящего аккаунта в приключенческой игра в жанре action-adventure с открытым миром и элементами RPG. Собеседник предложил женщине удвоить предложенную ею стоимость, чтобы та не продала его кому-то еще. Якобы он очень хотел порадовать сына таким подарком на приближающийся Новый год.

Заинтересовавшаяся предложением, геймер решила согласиться и начала рассказывать о возможных способах оплаты. В ходе диалога неизвестный предложил ей пополнить онлайн-кошелек и выслал ссылку на зашифрованный канал передачи данных о банковском счете между пользователями. Перейдя по ссылке, при вводе реквизитов, с карты тольяттинки произошло списание более 170 тысяч рублей. Осознав, что она стала жертвой мошенников, женщина незамедлительно обратилась в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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