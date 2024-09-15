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Тольяттинка решила вложиться в криптовалюту и потеряла 1,2 млн рублей

15 сентября 2024 11:57
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Тольяттинка решила вложиться в криптовалюту и потеряла 1,2 млн рублей

В Тольятти женщине – индивидуальному предпринимателю 1980 г.р. посредством мессенджера поступило заманчивое предложение. Неизвестные, представившись сотрудниками биржи, пообещали ей постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в криптовалюту. Женщину поторопили принять решение, так как какое-то время действует бесплатный доступ. Потом все советы будут уже за деньги. Потерпевшая согласилась на условия мошенников. Сначала ей был отправлен обычный ликбез по биржевой торговле. «Успешный трейдер» рассказывал, что покупает и зачем. Естественно, хвастается своими удачными сделками. Аферисты выслали графики, биржевые курсы. Потом выложили переписку с клиентом которому они якобы сделали 8-кратную прибыль за 24 часа.

Женщина поверила и отправила мошенникам 100 000 тысяч рублей. Через сутки они показали, что депозит вырос в 10 раз – 1 000 000 рублей. Но чтобы забрать деньги, нужно оплатить услуги команды трейдеров. Женщина оплатила услуги и перевела для игры на бирже порядка 1,2 млн рублей после чего неизвестные перестали выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись!

 

Теги: Мошенники

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