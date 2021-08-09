Тольяттинка поверила мошеннику и перевела ему 300 тысяч

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка.



Так, неизвестный злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, по телефону сообщил 38-летней жительнице Тольятти, что с ее банковским счетом производятся подозрительные операции и, чтобы спасти деньги, необходимо их перевести на безопасный банковский счет. Поверив обману, сотрудница одного из почтовых операторов перевела мошеннику 300 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.