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Тольяттинка поверила мошеннику и перевела ему 300 тысяч

9 августа 2021 09:58
162
Тольяттинка поверила мошеннику и перевела ему 300 тысяч

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка.

Так, неизвестный злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, по телефону сообщил 38-летней жительнице Тольятти, что с ее банковским счетом производятся подозрительные операции и, чтобы спасти деньги, необходимо их перевести на безопасный банковский счет. Поверив обману, сотрудница одного из почтовых операторов перевела мошеннику 300 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: интернет-мошенники мошенники

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