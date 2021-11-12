Тольяттинка похитила свыше 50 тысяч рублей у случайного знакомого

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В конце сентября в полицию Тольятти обратился житель города Москвы 1987 года рождения с сообщением о краже денежных средств.

Мужчина сообщил оперуполномоченным полиции, что приехал в Тольятти в командировку на несколько дней. Вечером познакомился в одном из кафе Центрального района с девушкой и пригласил ее к себе в номер гостиничного комплекса. В процессе общения и распития спиртных напитков, по словам мужчины, он уснул. А на следующий день проснулся один и обнаружил, что из его сумки пропали денежные средства в сумме свыше 50 тысяч рублей. После чего потерпевший обратился за помощью в полицию.

Оперуполномоченные установили личность, места вероятного нахождения 19-летней гостьи потерпевшего, задержали её по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемая признала свою вину в совершении противоправного деяния и выразила готовность сотрудничать со следствием. Задержанная пояснила, что находясь в гостях у мужчины, увидела в сумке денежные средства. После распития спиртных напитков, увидев, что молодой человек уснул, похитила деньги и ушла из гостиницы. Денежные средства потратила на собственные нужды.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Следствие продолжается.