Тольяттинка перевела мошеннику с помощью банкомата свыше 200 тысяч рублей

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Будьте бдительны!

Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета.

На днях 43-летнему аппаратчику одного из акционерных обществ Тольятти с разницей в несколько минут поступило несколько звонков с информацией о попытках снятия денег с ее банковских счетов и оформления кредита. Звонившие «сотрудники финансового учреждения» сообщили, что для предотвращения данных операций женщине необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали жительнице Тольятти не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на ее имя кредита. Женщина не стала перезванивать на «горячую линию» банка, в котором открыты ее счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Она пошла в ближайшее отделение банка и оформила кредит. Затем, следуя указаниям звонивших, перевела с помощью банкомата свыше 200 тысяч рублей на счет, который продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.