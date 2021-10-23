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Тольяттинка отжала решетку, разбила стекло и похитила телевизор

23 октября 2021 13:46
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Тольяттинка отжала решетку, разбила стекло и похитила телевизор

В полицию Тольятти поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома, расположенного на улице Ленина, совершена кража имущества. Размер ущерба составил порядка 8 000 рублей.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, изъяли следы на подоконнике, опросили потерпевшую и жителей соседних квартир.

При осмотре жилища выяснилось, что злоумышленник проник в квартиру путем отжима решетки окна и разбития стекла. Местная жительница пояснила сотрудникам, что снимает комнату в квартире, и пару дней назад от нее съехала соседка по комнате, после чего она обнаружила пропажу телевизора.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские проверили места возможного сбыта похищенного и лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за аналогичные преступления. Сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастна безработная местная жительница 1995 года рождения, ранее судимая за аналогичное преступление.

Предполагаемую злоумышленницу – бывшую соседку заявительницы, оперативники задержали около одного из домов в Автозаводском районе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса подозреваемая признала свою вину и пояснила, что ей срочно нужны были деньги, поэтому она похитила из квартиры небольшой телевизор и продала его в одном из ломбардов города, а вырученные денежные средства потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

 

Теги: Уголовное дело

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