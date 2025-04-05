Тольяттинка отвезла 3,5 млн в Татарстан мошенникам

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В Тольятти жертвой мошенников стала 61-летняя местная жительница.

История началась месяц назад, когда женщине начали поступать звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками банка и правоохранительных органов.

Звонившие убедительно рассказывали о том, что на ее банковские счета готовится масштабная хакерская атака, и все сбережения могут быть похищены в любой момент. Мошенники действовали методично и последовательно, каждый день напоминая женщине о необходимости защитить свои средства.

После нескольких недель “обработки” они убедили потерпевшую взять все накопления и перевести их на “безопасный счет”, который они ей предоставили. Когда женщина попыталась совершить перевод, выяснилось, что из-за большой суммы возникли технические сложности.

Не теряя времени, мошенники предложили “решение проблемы” - купить билет на автобус до соседнего региона, где можно было передать деньги их “доверенному курьеру”. Они даже оплатили ей проезд, чтобы создать видимость заботы и надежности.

Когда курьер с деньгами ушел, женщина заметила информационную памятку о действиях мошенников и методах их работы. Прочитав ее, она внезапно осознала, что все происходящее последние недели - не что иное как тщательно спланированное мошенничество и обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к хищению денежных средств пенсионера, в общей сумме более 3,5 млн рублей.