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Тольяттинка отдала миллион мошеннику, а потом еще взяла кредит

31 августа 2021 12:52
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Тольяттинка отдала миллион мошеннику, а потом еще взяла кредит

Внимание! Не доверяйте мошенникам, представляющимся сотрудниками банка.
Так, жительнице Тольятти 1950 года рождения позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником банка, сообщил ложную информацию о несанкционированном доступе к ее сбережения. Незнакомец убедил пенсионерку перевести на указанные им счета денежные средства. Женщина сделала несколько переводов на общую сумму почти миллион рублей, после чего оформила на свое имя кредит на сумму 110 тысяч рублей, 100 из которых также перечислила на счет мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: кредит мошенники уголовное дело

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