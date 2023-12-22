Тольяттинка хотела заработать, а в результате отдала мошеннику 1 млн рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций.



В Тольятти женщине 1995 г.р., специалисту одного из банков через мессенджер поступило заманчивое предложение. Неизвестный, представившись представителем биржи, пообещал ей постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевшая перевела аферисту более 1 000 000р. после чего неизвестный перестал выходить на связь. Поняв, что стала жертвой преступника женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.