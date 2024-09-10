Тольяттинка хотела заказать матери массаж и лишилась 200 тыс. рублей

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В полицию обратилась 19-летняя жительница города Тольятти с заявлением о мошенничестве. Девушка рассказала, что накануне она решила сделать подарок своей матери на день рождения и оформить для нее абонемент в массажный салон. Найдя сайт с удивительно низкими ценами, она связалась с «администратором», и, услышав от него о проводимой акции, из-за которой цены в несколько раз ниже обычных, решилась на оплату.

После введения всех банковских данных сайт, на котором оформлялся абонемент, вылетел и более не открывался. Через непродолжительное время со счета потерпевшей списалось более 200 тысяч рублей, которые та откладывала на покупку личного автомобиля. Как только девушка поняла, что ее обманули мошенники, незамедлительно позвонила в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.