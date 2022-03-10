Тольяттинка хотела получать дивиденды, но лишилась 100 тысяч рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на торговых платформах в сети Интернет.

В Тольятти женщине 1960 года рождения поступил телефонный звонок. Неизвестный предложил пенсионерке заманчивую перспективу – выгодно вложить деньги в одну из торговых платформ и ежемесячно получать дивиденды. Потерпевшая согласилась. Она перевела деньги в сумме порядка 100 000 рублей на указанный мошенником счет, после чего аферист перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.