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Тольяттинка деньги от наркозакладок отдавала матери на продукты

18 марта 2022 13:46
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Тольяттинка деньги от наркозакладок отдавала матери на продукты

В октябре прошлого года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во дворе дома на ул. Степана Халтурина областного центра задержали 29-летнюю жительницу Тольятти по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В ходе досмотра в присутствии понятых она добровольно выдала 95 свертков, внутри которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Задержанную передали сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОП № 9 Управления МВД России по г. Самаре для дальнейшего разбирательства. Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, изъятое является наркотическим средством  MDMA (экстази), общей массой 90,74 грамм.

В ходе дальнейшей работы полицейские провели обыск в квартире женщины. В присутствии понятых они изъяли 124 полиэтиленовых пакетика, электронные весы и металлическую ложку для расфасовки наркотического средства. Экспертиза показала, что изъятое – наркотическое средство, общей массой более 114 граммов.

В ходе опроса женщина пояснила, что получила через интернет информацию о местонахождении на территории города крупного тайника с наркотиком. Через несколько дней, имея при себе расфасованную партию запрещенного вещества, женщина прибыла в г. Самару и сбыла часть наркотика через тайники-закладки. Оставшаяся часть была изъята сотрудниками полиции.

Следователями установлено, что обвиняемая полученную от преступной деятельности прибыль передала матери для приобретения продуктов питания.

В задержанной возбуждены 3 уголовных дела, сообщает облМВД. Ее ждет суд.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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