Тольяттинец взял в аренду пылесос и исчез с ним

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К сотрудникам полиции за помощью обратился житель города Тольятти 1985 года рождения. Мужчина пояснил полицейским, что некоторое время назад на сайте бесплатных объявлений в интернете нашел 54-летнего клиента и передал по договору аренды ему промышленный пылесос. Когда ежемесячный платеж не поступил в срок, молодой человек попытался связаться с арендатором, но телефон был не доступен.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти изучили представленные потерпевшим документы, установили по ним личность предполагаемого злоумышленника и места его возможного нахождения. После чего задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за имущественное преступление мужчина сознался, что возвращать арендованное имущество не собирался. Полученное оборудование сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время полицейские принимают меры к розыску похищенного.

Расследование продолжается.