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Тольяттинец ввел в заблуждение своего знакомого и получил от него свыше 70 000 рублей

28 июля 2024 13:44
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Тольяттинец ввел в заблуждение своего знакомого и получил от него свыше 70 000 рублей

В отдел полиции по Автозаводскому району г. Тольятти за помощью обратился местный житель, который сообщил о мошенничестве. Потерпевший пояснил, что его приятель пообещал выступить посредником в урегулировании спора с бывшей женой и договориться о передачи ему автомобиля являющимся совместно нажитом имуществом. Потерпевший передал денежные средства знакомому, после чего тот перестал выходить на связь. Сумма причинённого ущерба составила свыше 70 000 рублей.

Оперуполномоченные установили личность предполагаемого злоумышленника, задержали и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1989 года рождения сознался в противоправном деянии и пояснил, что ввел потерпевшего в заблуждение, не собирался возвращать деньги и потратил их на собственные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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