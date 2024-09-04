Тольяттинец увидел полицию и выбросил сверток с наркотиками

Я нашел ошибку
Главные новости:
Центр будет обучать студентов по двум модулям «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы военной подготовки».
В СамГМУ начал работу Учебный центр основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности
6 сентября в Центре Труда и Отдыха "Станкозавод" состоится открытие выставки «Промышленное наследие»
За звание лучших боролись 4 команды - спортсмены из Владивостока, Балаково, Октябрьского и Тольятти.
В Тольятти прошел первый этап командного Кубка России по спидвею
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
5 и 6 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки до -2С
В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча с фронтовиком Александром Любимовым.
«Герои нашего времени»: самарские школьники встретились с ветераном Великой Отечественной войны, который в этом году отмечает столетний юбилей
4 сентября также стало известно, что умер отец Павла и Валерия Буре, Владимир Буре. Он скончался в Майами на 74-м году жизни.
Умер Александр Фетисов, отец двукратного чемпиона ОИ Вячеслава Фетисова
Говоря о достоинствах новой техники, водитель подчеркнул: в ней присутствует все, что необходимо для комфортной работы.
В Самаре на городские маршруты выйдут 69 новых автобусов российского производства
Вся поступившая информация тщательно проверяется. В отношении допустивших нарушения сотрудников принимаются соответствующие меры.
Сообщить о неправомерных действиях: в ГУФССП СО работает «телефон доверия»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.61
-1.39
EUR 97.81
-1.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Герои нашего времени»: самарские школьники встретились с ветераном Великой Отечественной войны, который в этом году отмечает столетний юбилей
В Самаре для посетителей зоопарка проведут экскурсию «Животный мир России и Самарской области»
Самарцев приглашают на открытие выставки «Промышленное наследие»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец увидел полицию и выбросил сверток с наркотиками

4 сентября 2024 13:03
183
Тольяттинец увидел полицию и выбросил сверток с наркотиками

В октябре 2023 года в дневное время сотрудники патрульно-постовой службы полиции во время несения службы в Автозаводском районе г. Тольятти, обратили внимание на мужчину, который что-то искал на земле в траве. Заметив служебный автомобиль, он попытался скрыться и скинул на землю небольшой сверток. После непродолжительной погони полицейские задержали неизвестного, который пояснил, что в выброшенном свертке находится наркотическое вещество. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Задержанный, ранее не судимый местный житель 2004г.р., пояснил, что является наркозависимым. Чтобы получить деньги на очередную дозу злоумышленник приобретал запрещенные вещества, делил их на мелкие партии и реализовывал путем организации тайников-закладок. В присутствии понятых полицейские, в указанных злоумышленником местах, обнаружили и изъяли около 5 граммов запрещенных веществ, что законодатель относит к крупному размеру.

Отделом по расследованию преступлений, совершённых на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г. Тольятти задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.

Автозаводский районный суд г. Тольятти доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Местному жителю, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жительницу Кинельского района задержали с запрещенным веществом, которое она прятала в нижнем белье
31 августа 2024, 10:18
Жительницу Кинельского района задержали с запрещенным веществом, которое она прятала в нижнем белье
Оперуполномоченные также обнаружили наркотик в ходе обыска по месту жительства женщины. Криминал
826
В Борском районе обнаружили нарколабораторию
28 августа 2024, 13:16
В Борском районе обнаружили нарколабораторию
Изъято более 1,5 тысяч литров наркосодержащей жидкости. Криминал
597
У тольяттинки нашли мефедрон в крупном размере
25 августа 2024, 10:10
У тольяттинки нашли мефедрон в крупном размере
Наркготик она незадолго до задержания для собственного употребления приобрела в сети Интернет. Криминал
958
В центре внимания
Говоря о достоинствах новой техники, водитель подчеркнул: в ней присутствует все, что необходимо для комфортной работы.
4 сентября 2024  15:28
В Самаре на городские маршруты выйдут 69 новых автобусов российского производства
163
На должность начальника ГУ МЧС России по Самарской области назначен полковник внутренней службы Аникин Сергей Петрович
4 сентября 2024  14:03
На должность начальника ГУ МЧС России по Самарской области назначен полковник внутренней службы Аникин Сергей Петрович
192
В Самаре открыли движение по Чернореченской после ремонта
4 сентября 2024  14:00
В Самаре открыли движение по Чернореченской после ремонта
169
Первые 69 новых автобусов прибыли в Самару
4 сентября 2024  13:55
Первые 69 новых автобусов прибыли в Самару
230
Самарские производители приняли участие в международной выставке MIMS Automobility Moscow 2024
4 сентября 2024  13:48
Самарские производители приняли участие в международной выставке MIMS Automobility Moscow 2024
285
Весь список