Тольяттинец увидел полицию и выбросил сверток с наркотиками

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В октябре 2023 года в дневное время сотрудники патрульно-постовой службы полиции во время несения службы в Автозаводском районе г. Тольятти, обратили внимание на мужчину, который что-то искал на земле в траве. Заметив служебный автомобиль, он попытался скрыться и скинул на землю небольшой сверток. После непродолжительной погони полицейские задержали неизвестного, который пояснил, что в выброшенном свертке находится наркотическое вещество. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Задержанный, ранее не судимый местный житель 2004г.р., пояснил, что является наркозависимым. Чтобы получить деньги на очередную дозу злоумышленник приобретал запрещенные вещества, делил их на мелкие партии и реализовывал путем организации тайников-закладок. В присутствии понятых полицейские, в указанных злоумышленником местах, обнаружили и изъяли около 5 граммов запрещенных веществ, что законодатель относит к крупному размеру.

Отделом по расследованию преступлений, совершённых на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г. Тольятти задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.

Автозаводский районный суд г. Тольятти доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Местному жителю, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.