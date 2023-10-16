Тольяттинец устал ухаживать за лежачей матерью и убил ее

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Сотрудники уголовного розыска доставили мужчину в СУ СК России по Самарской области для дальнейшего разбирательства.

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации женщины 1965 года рождения с многочисленными травмами, полученными по месту жительства в результате противоправных действий родственника. Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

В ходе опроса пострадавшая, в силу заболевания имеющая ограниченные возможности, пояснила полицейским, что ее избил ухаживающий за ней сын.

Оперуполномоченные провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, установили места возможного нахождения и задержали злоумышленника, который признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что не сдержал эмоций, так как ему тяжело жить в одной комнате с больной матерью. По данному факту полицейскими возбужденно уголовное дело.

В ходе расследования оперативникам поступила информация, что потерпевшая скончалась от полученных травм. Сотрудники уголовного розыска доставили ранее не судимого автомойщика 1988 года рождения в СУ СК России по Самарской области для дальнейшего разбирательства.

В отношении задержанного следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ. Злоумышленник арестован.