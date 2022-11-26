Тольяттинец украл цепочку в одном ломбарде и сбыл в другой

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В середине ноября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от сотрудника комиссионного магазина о том, что один из покупателей похитил золотую цепочку, стоимостью более 18 тысяч рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили заявителя, который пояснил, что днем в торговую точку под видом покупателя зашел мужчина и попросил показать ассортимент. Внимание посетителя привлекла золотая цепочка, он долго рассматривал украшение и в какой-то момент, схватив цепочку с прилавка, выбежал из помещения и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские изъяли и просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении, на которую попали действия злоумышленника.

В ходе проверки мест возможно сбыта похищенного оперативники уголовного розыска обнаружили похищенную золотую цепочку в одном из ближайших ломбардов.

Сотрудники органов внутренних дел установили личность предполагаемого злоумышленника и его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее судимый за совершение имущественных преступлений 23-летний безработный местный житель признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что вырученные от продажи похищенного украшения деньги успел потратить.

Ему теперь грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.