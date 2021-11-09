Тольяттинец украл сумку и выбросил телефон в Волгу

199

Женщина оставила свою сумку на столе для покупок в одном из продуктовых магазинов города.



В конце октября текущего года в полицию Тольятти обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что в продуктовом магазине у нее была похищена сумка, в которой находились кошелек, телефон, банковские карты и документы. Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на сумму свыше 7500 рублей. Как пояснила местная жительница 1960 года рождения, она покупала в магазине продукты, после того, как пришла домой, вспомнила, что забыла сумку на столе для покупок, около кассы. Вернувшись в магазин, она не обнаружила свое имущество и обратилась за помощью в полицию.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего. Полицейские в ходе работы изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения установленных в магазине. Составили и распространили среди личного состава отдела полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием подозреваемого и похищенного.

Оперуполномоченные полиции проверили места возможного сбыта краденного и лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение краж. Участковые уполномоченные полиции показали ориентировку с изображением подозреваемого жителям домов, работникам торговых точек и общественных организаций, находящихся в непосредственной близости от магазина, где произошла кража.

Полицейские задержали жителя Тольятти 1984 года рождения по месту жительства, в доме, находящемся недалеко от места происшествия.

По данным полицейских, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса мужчина признал свою вину в совершенном противоправном деянии, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Задержанный пояснил, что заметил бесхозную сумку возле кассы в торговой точке и забрал ее, чтобы похитить содержимое. Убежав из магазина на набережную Комсомольского района, он выбросил похищенную сумку, в которой находились документы и банковские карты в кусты, сотовый телефон утопил в Волге, а денежные средства забрал и потратил на собственные нужды. Полицейские проверили полученную информацию и обнаружили на берегу часть похищенного, которое вернули потерпевшей.

А виновника ждет суд.