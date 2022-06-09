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Тольяттинец украл систему видеонаблюдения

9 июня 2022 12:43
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Тольяттинец украл систему видеонаблюдения

Ему определено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Сотрудниками полиции установлен и задержан злоумышленник, который в октябре 2021 года совершил кражу системы видеонаблюдения, состоящую из видеорегистратора с жестким диском, 2-х видеокамер, блока питания, проводов и Wi-Fi роутера, с чердака многоквартирного дома, расположенного на улице Мурысева.

В ходе работы по заявлению представителя коммерческой организации о пропаже оборудования полицейские осмотрели место происшествия, изъяли следы, установили, что повреждения замка и двери отсутствуют, провели опрос потерпевшего и поквартирный обход. Заявитель 1987 года рождения пояснил сотрудникам следственно-оперативной группы, что ранее, для ремонта крыши, он нанимал трех человек, у которых имелись ключи от помещения. Сотрудники уголовного розыска предположили, что  местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, может быть причастен к хищению. Установив места возможного нахождения подозреваемого, оперуполномоченные задержали мужчину 1996 года рождения, который в ходе опроса дал признательные показания и пояснил, куда сбыл похищенное. Имущество изъято сотрудниками полиции и возвращено потерпевшему.

Старшим дознавателем ОП № 23 Управления МВД России по г. Тольятти майором полиции Евгенией Артемкиной установлено, что местный житель  был лишен свободы за совершение умышленного преступления, но должных выводов не сделал и после освобождения из колонии продолжил преступную деятельность. Будучи три раза осужденным к условному лишению свободы, он не пожелал встать на путь исправления и вновь совершил умышленное преступление.

Отделом дознания ОП№23 Управления МВД России по г. Тольятти возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража», уголовное дело расследовано и с обвинительным актом и направлено в суд.

Комсомольский районный суд г. Тольятти доказательства, собранные дознанием, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине с учетом  неотбытого наказания за ранее совершенные кражи определено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Теги: Кража

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