Тольяттинец убил женщину в Жигулевске

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Вечером 11 марта 2024 года в дежурную часть отдела МВД России по городу Жигулевску поступила информация об обнаружении в одной из квартир дома по улице Морквашинская трупа с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место полицейские установили, что погибшая женщина - ранее судимая за незаконный оборот наркотиков местная жительница 1959 года рождения.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных мероприятий для задержания лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления, составили и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с данными и описанием примет предполагаемого злоумышленника.

Полицейские установили и опросили более 50 очевидцев, жителей близ расположенных многоквартирных домов и знакомых погибшей. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к происшествию причастен 36-летний житель Тольятти. Сотрудники полиции установили круг его знакомых и места возможного нахождения. В кратчайшие сроки разыскиваемый мужчина задержан в Тольятти сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Ранее неоднократно судимого местного жителя полицейские доставили в СК РФ по Самарской области