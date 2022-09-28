Тольяттинец убил отца ударами по голове

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В Тольятти продолжается расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1994 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 30 августа 2022 года в дневное время в квартире, расположенной в одном из многоквартирных жилых домов по улице Никонова, было обнаружено тело мужчины 1959 года рождения с признаками насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы. По подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний сын погибшего, который в ходе проведения следственных действий пояснил, что проживал отдельно от отца, ведущего маргинальный образ жизни, и близких отношений с ним не поддерживал, однако, навещал и помогал продуктами. Накануне произошедшего между мужчиной и молодым человеком произошел конфликт, в ходе последний нанес оппоненту несколько ударов по голове тяжелым предметом, после чего скрылся с места происшествия.

В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СК.