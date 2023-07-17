Тольяттинец согласился на дополнительный заработок в сети Интернет и потерял почти 300 тысяч

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В Центральном районе Тольятти полицейские выясняют обстоятельства дистанционного мошенничества: мужчина согласился на дополнительный заработок в сети Интернет и потерял крупную денежную сумму.

29-летнему мужчине несколько дней назад в мессенджере пришло сообщение с предложением дополнительного заработка. Работать предлагалось на мобильной торговой платформе, помогая продавцам увеличить количество просмотров товара. «Лайкаешь» пост с товаром – получаешь 50 рублей за каждую отметку. Потерпевший согласился на выполнение этого незамысловатого задания.

Далее поступила задача следующего, более доходного, уровня. Необходимо оплачивать покупку товаров, опять же для создания активности и повышения уровня популярности продавца, а после этого получать обратно свои деньги и оплату за выполненную работу. За первую «покупку» на 920 рублей потерпевшему вернули потраченную сумму и почти 300 рублей – сверху.

Воодушевившись удачным началом работы, мужчина оплатил еще несколько товаров на общую сумму 284 000 рублей, после чего ему поступило сообщение от «работодателя», что эти деньги заморожены, а чтобы их вывести, необходимо дополнительно пополнить банковский счет. Сделать это безработный мужчина из-за отсутствия денег не смог, а на следующий день доступ в приложение и вовсе был ему закрыт.

Житель Тольятти понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию.

Уважаемые граждане! Будьте предусмотрительны при общении в сети Интернет с незнакомцами. Не соглашайтесь на сомнительные и слишком заманчивые предложения. Легкий заработок, не требующий никаких усилий, должен вас насторожить и заставить задуматься. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть.