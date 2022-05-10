Тольяттинец семь раз воровал продукты из магазинов

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В Тольятти окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении молодого человека 2001 года рождения, обвиняемого в совершении 7 эпизодов краж из продуктовых магазинов города. Общая сумма причинённого ущерба собственникам торговых точек составила свыше 44 тысяч рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте и апреле текущего года в полицию поступили заявления от администраторов торговых точек о пропаже продуктов питания.

В магазинах сотрудники полиции провели осмотры, изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похищал банки с тушенкой, алкоголь и продукты питания. Полицейские опросили работников торговых точек. Один из продавцов по скриншоту с записи видеокамеры опознал покупателя, который часто заходил в магазин.

Оперуполномоченные в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность, места возможного нахождения ранее судимого за имущественные преступления жителя Тольятти, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в содеянном и сообщил, что похищенное имущество продавал незнакомым людям на улице, вырученные деньги использовал по собственному усмотрению.