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Тольяттинец семь раз воровал продукты из магазинов

10 мая 2022 10:37
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Тольяттинец семь раз воровал продукты из магазинов

В Тольятти  окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении молодого человека 2001 года рождения, обвиняемого в совершении 7 эпизодов краж из продуктовых магазинов города. Общая сумма причинённого ущерба собственникам торговых точек составила свыше 44 тысяч рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте и апреле текущего года в полицию поступили заявления от администраторов торговых точек  о пропаже продуктов питания.

В магазинах сотрудники полиции провели осмотры, изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похищал банки с тушенкой, алкоголь и продукты питания. Полицейские опросили работников торговых точек. Один из продавцов по скриншоту с записи видеокамеры опознал покупателя, который часто заходил в магазин.

Оперуполномоченные в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность, места возможного нахождения ранее судимого за имущественные преступления жителя Тольятти, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в содеянном и сообщил, что похищенное имущество продавал незнакомым людям на улице, вырученные деньги использовал по собственному усмотрению.

 

Теги: Кража Уголовное дело

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