Тольяттинец растил 19 кустов конопли

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В полицию Тольятти поступила информация о том, что местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков.

Для проверки полученной информации полицейские выехали по месту жительства мужчины. В присутствии понятых с разрешения владельца оперативники исследовали его квартиру.

В ходе осмотра в одной из комнат сотрудники полиции обнаружили в шкафу оборудованный парник, откуда изъяли 19 кустов растений, внешне схожих с наркотикосодержащими, а также целлофановый пакет с веществом растительного происхождения. Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Согласно заключению эксперта, кусты растений – это конопля, а вещество в пакете – марихуана, массой более 1 килограмма.

Ранее не судимый мужчина пояснил, что выращивал растение, высушивал его части и хранил запрещенное вещество для личного употребления, без цели сбыта.

На основании собранных сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков материалам СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере).

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, чтобы выявить возможные связи задержанного с другими лицами, причастными к незаконному обороту наркотиков, и собрать дополнительные доказательства его противоправной деятельности.