Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 апреля пенсии части россиян увеличатся почти на 15%
С 1 апреля пенсии части россиян увеличатся почти на 15%
Тольяттинец растил 19 кустов конопли
Тольяттинец растил 19 кустов конопли
Похвистневский пенсионер перехитрил мошенника
Похвистневский пенсионер перехитрил мошенника
В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялась встреча с семьями сотрудников и военнослужащих
В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялась встреча с семьями сотрудников и военнослужащих
ДТП с пострадавшим в Сызрани: столкнулись три машины
ДТП с пострадавшим в Сызрани: столкнулись три машины
29 марта землян ждет солнечное затмение
29 марта землян ждет солнечное затмение
Похороны Ларисы Голубкиной состоятся на Троекуровском кладбище 25 марта
Похороны Ларисы Голубкиной состоятся на Троекуровском кладбище 25 марта
Самарцев предупреждают: пал сухой травы опасен для людей, природы и имущества
Самарцев предупреждают: пал сухой травы опасен для людей, природы и имущества
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.64
0.24
EUR 91.43
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
30 марта в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Весенняя сюита»
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец растил 19 кустов конопли

23 марта 2025 13:54
96
Тольяттинец растил 19 кустов конопли

В полицию Тольятти поступила информация о том, что местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков.

Для проверки полученной информации полицейские выехали по месту жительства мужчины. В присутствии понятых с разрешения владельца оперативники исследовали его квартиру.

В ходе осмотра в одной из комнат сотрудники полиции обнаружили в шкафу оборудованный парник, откуда изъяли 19 кустов растений, внешне схожих с наркотикосодержащими, а также целлофановый пакет с веществом растительного происхождения. Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу  Тольятти. Согласно заключению эксперта, кусты растений – это конопля, а вещество в пакете – марихуана, массой более 1 килограмма.

Ранее не судимый мужчина пояснил, что выращивал растение, высушивал его части и хранил запрещенное вещество для личного употребления, без цели сбыта.

На основании собранных сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков материалам  СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере).

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, чтобы выявить возможные связи задержанного с другими лицами, причастными к незаконному обороту наркотиков, и собрать дополнительные доказательства его противоправной деятельности.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области стартует Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
22 марта 2025, 13:45
В Самарской области стартует Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Областная полиция призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в... Общество
539
В Отрадном изъяли метадон, стоимость которого на черном рынке превышает 215 тысяч рублей
22 марта 2025, 11:55
В Отрадном изъяли метадон, стоимость которого на черном рынке превышает 215 тысяч рублей
У местного жителя нашли 80 свертков с порошкообразным веществом. Происшествия
616
В Сызрани у дома на проспекте Космонавтов оперативники изъяли 14 свертков с наркотиком
20 марта 2025, 12:47
В Сызрани у дома на проспекте Космонавтов оперативники изъяли 14 свертков с наркотиком
Мужчина признался полицейским, что хранил запрещенные вещества для себя и на продажу. Происшествия
474
В центре внимания
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
22 марта 2025  10:12
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
690
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025  19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
801
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
574
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025  11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
534
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
21 марта 2025  11:07
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
468
Весь список