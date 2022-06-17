Тольяттинец пытался убить племянника

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По версии следствия, 6 марта 2022 года в вечернее время обвиняемый совместно с братом и его совершеннолетним сыном распивал спиртные напитки в комнате общежития по месту проживания, расположенного по улице Победы Центрального района города Тольятти. Далее, между обвиняемым и его братом возникла ссора, переросшая в драку, в которую вмешался 18-летний сын последнего. В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и нанес племяннику не менее двух ударов в грудь и область живота. Довести свой умысел, направленный на убийство родственника, до конца мужчина не смог ввиду активного сопротивления со стороны оппонентов. В ходе расследования уголовного дела мужчина пояснил, что мотивом преступления послужил вопрос последующего владения комнатой, в которой проживала их мать.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.