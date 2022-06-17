Тольяттинец пытался убить племянника

Я нашел ошибку
Главные новости:
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы.
С 17 по 19 июня в регионе пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.
Тольяттинец угнал Газель, чтобы покатать свою девушку
Подать заявку на установление фронтовой судьбы своих родственников, погибших или пропавших без вести во время Великой Отечественной войны можно с 18 по 21 июня.
«Судьба солдата»: от жителей региона примут заявки о поиске участников Великой Отечественной войны
Волонтёры Победы и представители молодёжных организаций создадут огненную картину из более 30 тысяч свечей, посвященную основным символам Победы.
Молодежь губернии примет участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби
Конкурс «Арбуз» объединяет молодых дизайнеров со всего мира и дает им шанс заявить о себе и получить оценку и поддержку профессионалов отрасли.
Конкурс молодых дизайнеров «Арбуз» ПВГУС побил рекорды по географии участников 
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
Дмитрий Азаров: По инициативе «Единой России» бюджет на социальные контракты в Самарской области за два года увеличен в 20 раз
Дмитрий Азаров: По инициативе «Единой России» бюджет на социальные контракты в Самарской области за два года увеличен в 20 раз
Марафон «Семейное чтение – Живая классика» проходит в библиотеках Самарской области
Марафон «Семейное чтение – Живая классика» проходит в библиотеках Самарской области
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.87
0.21
EUR 58.96
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
В Самаре музей Эльдара Рязанова проведет мастер-класс для детей
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец пытался убить племянника

17 июня 2022 13:33
125
Тольяттинец пытался убить племянника

По версии следствия, 6 марта 2022 года в вечернее время обвиняемый совместно с братом и его совершеннолетним сыном распивал спиртные напитки в комнате общежития по месту проживания, расположенного по улице Победы Центрального района города Тольятти. Далее, между обвиняемым и его братом возникла ссора, переросшая в драку, в которую вмешался 18-летний сын последнего. В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и нанес племяннику не менее двух ударов в грудь и область живота. Довести свой умысел, направленный на убийство родственника, до конца мужчина не смог ввиду активного сопротивления со стороны оппонентов. В ходе расследования уголовного дела мужчина пояснил, что мотивом преступления послужил вопрос последующего владения комнатой, в которой проживала их мать.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
У самарчанки мошенники похитили 1,6 млн рублей
16 июня 2022, 10:12
У самарчанки мошенники похитили 1,6 млн рублей
Ей позвонил неизвестный, который представился менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений. Криминал
330
Самарчанка перевела мошеннику больше 400 тысяч рублей
14 июня 2022, 10:17
Самарчанка перевела мошеннику больше 400 тысяч рублей
После перевода денег незнакомец прекратил разговор и больше на звонки не отвечал. Криминал
508
В Жигулевске похитили часть газопровода
13 июня 2022, 11:17
В Жигулевске похитили 260 метров газопровода
Причиненный ущерб составил более 65 тысяч рублей. Криминал
667
В центре внимания
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
17 июня 2022  14:03
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
131
Дмитрий Азаров: «Президент России уделяет огромное внимание АВТОВАЗу»
17 июня 2022  10:06
Дмитрий Азаров: «Президент России уделяет огромное внимание АВТОВАЗу»
213
Туристический маршрут Самарской области вошёл в первую пятёрку национальных турмаршрутов, представленных на ПМЭФ
17 июня 2022  09:49
Туристический маршрут Самарской области вошёл в первую пятёрку национальных турмаршрутов, представленных на ПМЭФ
363
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
16 июня 2022  13:57
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
453
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
16 июня 2022  12:52
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
393
Весь список