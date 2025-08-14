Тольяттинец повелся на заманчивое предложение мошенника

88

В Тольятти оператору одного из акционерных обществ 1988 г.р., который долгое время искал подработку в сети Интернет, поступило заманчивое предложение. Неизвестный предложил мужчине зарабатывать путем инвестирования криптовалюты в различные бизнес-проекты. Аферист рассказал потерпевшему, что поможет утроить вложенные средства. Мужчина поверил преступнику и лично конвертировал через криптообменник более 200 000 рублей и перевел криптовалюту на указанный мошенником криптокошелек, после чего перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.