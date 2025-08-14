Я нашел ошибку
Главные новости:
Учительница географии из Тольятти вышла в полуфинал федерального шоу «Классная тема!»
Учительница географии из Тольятти вышла в полуфинал федерального шоу «Классная тема!»
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
Жителям 849 домов Самарской области начисление за тепло производится по нормативу
Жителям 849 домов Самарской области начисление за тепло производится по нормативу
Самарчанка обокрала магазин в Кинель-Черкасском районе
Самарчанка обокрала магазин в Кинель-Черкасском районе
Тольяттинец повелся на заманчивое предложение мошенника
Тольяттинец повелся на заманчивое предложение мошенника
S7 Airlines оштрафована за отказ пассажирам в перевозке
S7 Airlines оштрафована за отказ пассажирам в перевозке
Самарцы забыли забрать в МФЦ 650 тысяч пакетов документов на недвижимость
Самарцы забыли забрать в МФЦ 650 тысяч пакетов документов на недвижимость
В Жигулёвске на территории садоводческого некоммерческого товарищества задержали наркомана
В Жигулёвске на территории садоводческого товарищества задержали наркомана
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.6
-0.27
EUR 93.39
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец повелся на заманчивое предложение мошенника

14 августа 2025 10:44
88
Тольяттинец повелся на заманчивое предложение мошенника

В Тольятти оператору одного из акционерных обществ 1988 г.р., который долгое время искал подработку в сети Интернет, поступило заманчивое предложение. Неизвестный предложил мужчине зарабатывать путем инвестирования криптовалюты в различные бизнес-проекты. Аферист рассказал потерпевшему, что поможет утроить вложенные средства. Мужчина поверил преступнику и лично конвертировал через криптообменник более 200 000 рублей и перевел криптовалюту на указанный мошенником криптокошелек, после чего перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
13 августа 2025, 12:37
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
По словам потерпевшей, находясь на даче, она получила звонок от девушки, которую приняла за свою бывшую абитуриентку. Криминал
274
МВД предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества, нацеленной на детей
13 августа 2025, 10:15
МВД предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества, нацеленной на детей
Злоумышленники обманом заставляют детей фотографировать установленные на телефонах родителей приложения, а затем переводить деньги на счета мошенников. Криминал
272
В Самаре 18-летнюю девушку обманули на 105 000 рублей
12 августа 2025, 11:04
В Самаре 18-летнюю девушку обманули на 105 000 рублей
Девушке поступали звонки от неизвестного, который представился сотрудником социальной службы. Криминал
322
В центре внимания
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
16
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
386
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
332
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
416
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
328
Весь список