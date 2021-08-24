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Тольяттинец перевел мошеннику на расчетный счет более 200 000 рублей

24 августа 2021 10:28
236
Тольяттинец перевел мошеннику на расчетный счет более 200 000 рублей

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров.


В Тольятти 25 - летнему мужчине поступил звонок от злоумышленника, который убедил потерпевшего, что неустановленные лица на его имя оформляют кредит после чего последний следуя указаниям афериста оформил на свое имя потребительский кредит. Хотя звонки осуществлялись с 4 различных номеров потерпевший поверил звонившему и перевел на указанный «банкиром» расчетный счет более 200 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: аферисты интернет-мошенники мошенники

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