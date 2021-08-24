Тольяттинец перевел мошеннику на расчетный счет более 200 000 рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров.



В Тольятти 25 - летнему мужчине поступил звонок от злоумышленника, который убедил потерпевшего, что неустановленные лица на его имя оформляют кредит после чего последний следуя указаниям афериста оформил на свое имя потребительский кредит. Хотя звонки осуществлялись с 4 различных номеров потерпевший поверил звонившему и перевел на указанный «банкиром» расчетный счет более 200 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.