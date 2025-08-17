Я нашел ошибку
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
В Самарской области собрали 39 тыс. тонн урожая помидоров в 2024 году
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
На Солнце практически исчезли пятна
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области
Юным сызранцам рассказали о специфике службы в органах внутренних дел и о преимуществах обучения в ведомственных вузах МВД
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент

17 августа 2025 13:59
97
В отдел полиции по Центральному району города Тольятти обратился местный житель — мужчина 1968 года рождения.

Заявитель пояснил полицейским, что, стремясь приобрести необходимый в хозяйстве инструмент — штроборез, нашёл подходящее предложение на популярной интернет-платформе. Доверившись описанию и фотографиям, он перевёл продавцу сумму в 53 000 рублей. Однако, после оплаты товар так и не поступил в его распоряжение.

Уважаемые жители Самарской области! Не торопитесь переводить деньги, пока не убедитесь в добросовестности продавца и соответствии товара заявленным характеристикам. Помните, что бдительность и осторожность — ваши надёжные помощники в борьбе с интернет-мошенниками!

