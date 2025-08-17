Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент

97

В отдел полиции по Центральному району города Тольятти обратился местный житель — мужчина 1968 года рождения.

Заявитель пояснил полицейским, что, стремясь приобрести необходимый в хозяйстве инструмент — штроборез, нашёл подходящее предложение на популярной интернет-платформе. Доверившись описанию и фотографиям, он перевёл продавцу сумму в 53 000 рублей. Однако, после оплаты товар так и не поступил в его распоряжение.

Уважаемые жители Самарской области! Не торопитесь переводить деньги, пока не убедитесь в добросовестности продавца и соответствии товара заявленным характеристикам. Помните, что бдительность и осторожность — ваши надёжные помощники в борьбе с интернет-мошенниками!