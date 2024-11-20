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Тольяттинец отдал мошенникам 500 тысяч за натальную карту

20 ноября 2024 09:58
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Тольяттинец отдал мошенникам 500 тысяч за натальную карту

В Тольятти в полицию обратился 48-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что познакомился в Интернете с девушкой и у них быстро завязалось общение. В какой-то момент, собеседница спросила у тольяттинца читал ли он свою натальную карту, объяснив это тем, что они могут не подходить друг другу на ментальном уровне. Получив отрицательный ответ, женщина прислала ссылку на составление карты и предупредила, что это не бесплатно. Согласившись на условия новой возлюбленной, мужчина перешел по ссылке, ввел в специальное окно банковские данные и оплатил составление натальной карты. Спустя некоторое время ему пришло СМС-оповещение от банка о списании 500 000, вместо 500 рублей, заявленных на сайте. Тольяттинец решил написать собеседнице о произошедшем, но страничка была удалена пользователем.  Поняв, что его обманули мошенники, мужчина незамедлительно обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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