Тольяттинец отдал мошенникам около двух миллионов рублей

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Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев.

Жителю Тольятти 1995 года рождения, работающим инженером-программистом, в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Мужчину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Тольяттинец последовал инструкции и за несколько дней положил на счет около двух миллионов рублей, а когда захотел вывести прибыль, денег на счете не оказалось. Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.