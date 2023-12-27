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Тольяттинец облил женщину кипятком и ударил по голове

27 декабря 2023 19:06
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Тольяттинец облил женщину кипятком и ударил по голове

По версии следствия, 14 сентября 2023 года обвиняемый, находясь в квартире у своей знакомой, в ходе конфликта на бытовой почве причинил  49-летней женщине ожоги 1-ой и 2-ой тяжести, поливая ее из душа горячей водой, а затем ударил потерпевшую по голове тяжелым предметом. От полученных повреждений 21 сентября 2023 года женщина скончалась в медицинском учреждении.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, пшет СУ СК.

Теги: Убийство

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