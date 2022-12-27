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Тольяттинец напал на улице на прохожего и отобрал электронную сигарету

27 декабря 2022 10:18
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Тольяттинец напал на улице на прохожего и отобрал электронную сигарету

В начале ноября текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району 1 У МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о разбойном нападении на мужчину 2002 года рождения около одного из подъездов многоквартирного дома, расположенного на улице Революционной.             

На место происшествия дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы и ближайшие экипажи наружных служб полиции. Заявитель пояснил, что неизвестный мужчина подошел к нему на улице и неожиданно ударил, после чего вырвал из рук электронную сигарету. 

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции возле торговой точки, расположенной на Ленинском проспекте, заметили мужчину, схожего по приметам с указанным в ориентировке, и задержали его. В присутствии понятых стражи правопорядка изъяли у него похищенное электронное устройство.

В ходе опроса мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния, пояснив, что похищенное имущество хотел сдать в ломбард. По данным сотрудников полиции, подозреваемый - житель Автозаводского района 2003 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому  району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Теги: Уголовное дело

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