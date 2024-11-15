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Тольяттинец лишился денег, поверив мошенникам

15 ноября 2024 13:35
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тольяттинец лишился денег, поверив мошенникам

В отдел полиции по Автозаводскому району 2 УМВД России по городу Тольятти обратился местный житель 1969 года рождения.

По словам заявителя, несколько недель назад в одном из мессенджеров ему поступило предложение от сотрудника инвестиционного отдела банка, в котором говорилось о том, каким образом можно заработать значительную сумму денег за короткий промежуток времени. Согласившись на заманчивое предложение, он установил приложение, где было отражено, как растут его доходы от инвестиции.

Через некоторое время у потерпевшего возникло желание вывести деньги со счета, и компаньоны попросили его внести дополнительные средства для проведения данной операции. Мужчина перевел злоумышленникам более одного миллиона рублей, в том числе из кредитных средств, но так и не смог получить свой заработок.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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