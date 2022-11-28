Тольяттинец легализовал свыше 534 тысяч рублей за наркотики

49

В апреле прошлого года сотрудникам ОНК Управления МВД России по г. Тольятти поступила оперативная информация о том, что местный житель 1992 года рождения осуществляет распространение наркотических средств, а именно мефедрон бесконтактным способом через Интернет на территории города Тольятти.

Сотрудниками полиции мужчина подозревается в совершении шести особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе расследования уголовных дел следователем совместно с сотрудниками уголовного розыска проведен анализ информации, содержащейся в изъятой у подозреваемого техники, а также финансовых документов, в ходе которого установлено, что подозреваемый за выполнение сбыта наркотических средств, получал вознаграждение в виде криптовалюты.

Впоследствии местный житель криптовалюту, полученную от противоправной деятельности, обменивал и выводил посредствам электронного кошелька на банковские карты. В результате совершения различных финансовых операций мужчина легализовал свыше 534 тысяч рублей, что законодатель относит к значительному размеру.

По словам злоумышленника, он рассчитывал, что таким образом сможет уберечь себя и свою деятельность от внимания полицейских.

Следственным управлением Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

По ходатайству органа предварительного следствия судом подозреваемому в незаконном обороте наркотиков и легализации (отмывании) денежных средств избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.