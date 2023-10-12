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Тольяттинец избил мать на костылях

12 октября 2023 10:04
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Тольяттинец избил мать на костылях

В вечернее время к группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находившейся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти, за помощью обратился мужчина. Он рассказал, что в одной из квартир слышал женские крики с просьбой о помощи. Росгвардейцы незамедлительно проследовали к дому на улице Юбилейной, в котором произошел инцидент.

Рядом с подъездом жилого дома патрульные увидели пожилую женщину на костылях. По словам жительницы Тольятти 1957 года рождения, ее избил сын. Пострадавшая описала его внешность. Стражи правопорядка начали поиски правонарушителя. Отрабатывая прилегающую территорию, вскоре сотрудники Росгвардии по имеющимся приметам задержали предполагаемого злоумышленника. Мужчина 1984 года рождения признался в содеянном.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали тольяттинца и передали своим коллегам из полиции. По итогам дальнейшего разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Теги: Росгвардия

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